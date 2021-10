Doctor Who: The Edge of Reality: Gameplay-Trailer zum Action-Adventure veröffentlicht

Vor der Veröffentlichung von Doctor Who: The Edge of Reality gibt es jetzt den ersten Gameplay-Trailer zum Spiel.

Entwickler Maze Theory hat in Zusammenarbeit mit den BBC Studios einen neuen Doctor Who: The Edge of Reality-Trailer vor der Veröffentlichung präsentiert. Das Spiel wird am Donnerstag, den 14. Oktober 2021, für aktuelle und neue Plattformen sowie für PC veröffentlicht.

Der Trailer gewährt den Fans einen ersten Blick auf das Gameplay von Doctor Who: The Edge of Reality einen ersten Blick auf das Gameplay des Spiels und zeigt ein First-Person-Science-Fiction-Abenteuer mit Schwerpunkt auf Story, Rätseln und Erkundung.

Die Spieler werden in ihre eigene Doctor Who-Erfahrung hineingezogen, die auf der Originalgeschichte des VR-Abenteuers Doctor Who: The Edge of Time aufbaut – unter der Führung von bekannten Charakteren: dem Dreizehnten Doctor (gesprochen von Jodie Whittaker) und dem Zehnten Doctor (gesprochen von David Tennant).

Doctor Who: The Edge of Reality bietet eine brandneue Nemesis und neue Umgebungen und ist vollgepackt mit Easter Eggs aus der Fernsehserie. Vernichtet einen verheerenden „Reality Virus“, der das Universum bedroht, und stellt euch den klassischen Doctor Who-Monstern – darunter Daleks, Weeping Angels und Cybermen.

Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer zu Doctor Who: The Edge of Reality anschauen:

Doctor Who: The Edge of Reality erscheint am 14. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch und PC.