Dodgeball Academia: Spaßiges Völkerball Spiel angekündigt

Tretet ein in die lebendige Welt von Dodgeball Academia, einem Action-Sport-RPG, in dem Völkerball das Leben ist. Nur wenn ihr der ultimative Dodgeball-Champion werdet, könnt ihr Erfolg haben. In einer Schule, die ihresgleichen sucht, trainiert ihr zusammen mit anderen Schülern, um eure Fähigkeiten zu meistern und das beste Team zu bilden, damit ihr auf und neben dem Platz dominieren könnt.

Erforscht und entdeckt die Geheimnisse des riesigen, vielfältigen und lebendigen Campus von Dodgeball Academia

Vollständiger RPG-Story-Modus mit Episoden, Hauptquests, Nebenquests und Minispielen

Schaltet Charaktere frei und verbessert sie durch eine RPG-ähnliche Charakter- und Gruppenprogression

Actiongeladene Dodgeball-Matches im einzigartigen Kampfspiel-Stil

Duelliert euch lokal mit einem Freund in einem kompetitiven Versus-Modus

