DokeV: Crimson Desert-Entwicklerteam nennt neue Zeitspanne bis Release

Nach der Veröffentlichung von Crimson Desert verlagert Pearl Abyss sein Kernteam auf DokeV und plant noch mehrere Jahre Entwicklungszeit bis zur Fertigstellung.

Nach dem Release von Crimson Desert hat Pearl Abyss eine wichtige interne Umstellung vorgenommen. CEO Heo Jin-young bestätigte, dass das zentrale Entwicklerteam inzwischen an einem neuen Projekt arbeitet.

Im Fokus steht nun DokeV, das bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung ist. Laut Jin-young kann das Team nach Abschluss der Arbeiten an Crimson Desert nun „das Tempo erhöhen“. Gleichzeitig wurde ein grober Zeitrahmen genannt: Bis zur Fertigstellung und finalen Politur sollen noch etwa zwei bis drei Jahre vergehen.

DokeV wurde erstmals 2019 vorgestellt und hat seitdem mehrere Änderungen im Entwicklungsprozess durchlaufen. Auch Verzögerungen waren Teil der bisherigen Entwicklung, was die inzwischen genannte Zeitspanne zusätzlich einordnet. Inhaltlich dreht sich das Spiel um sogenannte Dokebi, mysteriöse Wesen, die ihre Stärke aus Träumen beziehen.

Parallel dazu bleibt Crimson Desert weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Strategie des Studios. Laut aktuellen Angaben nähert sich der Titel der Marke von fünf Millionen verkauften Einheiten. Ziel sei es, diese Zahl zeitnah zu erreichen und das Spiel weiter zu unterstützen.

Zusätzlich arbeitet Pearl Abyss an möglichen technischen Erweiterungen. Dazu gehören unter anderem Forschung und Entwicklung für eine potenzielle Umsetzung auf der Nintendo Switch 2. Dabei wird jedoch darauf hingewiesen, dass die im Vergleich schwächere Hardware Anpassungen erforderlich machen könnte.

Auch auf Kritik am Spiel wurde eingegangen. Jin-young räumte ein, dass die Handlung von Crimson Desert als Schwachpunkt wahrgenommen wurde. Diese Rückmeldung soll bei zukünftigen Projekten berücksichtigt werden, während der Fokus bei Crimson Desert bewusst stärker auf Gameplay-Elementen lag.