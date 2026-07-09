DokeV: Pearl Abyss befindet sich in der Play-Loop-Verifizierungsphase

Nach Crimson Desert arbeitet Pearl Abyss weiter an seinem nächsten großen Projekt: DokeV befindet sich laut Entwickler aktuell in der sogenannten Play-Loop-Verifizierungsphase. Dabei konzentriert sich das Team darauf, die grundlegenden Gameplay-Systeme zu entwickeln, zu testen und weiter zu verbessern.

COO Lee erklärte, dass das Ziel bei der Entwicklung von Crimson Desert nicht ausschließlich die Veröffentlichung eines einzelnen Spiels gewesen sei. Vielmehr habe das Unternehmen eine neue Entwicklungsgrundlage schaffen wollen, auf der zukünftige Projekte schneller und effizienter entstehen können.

Dafür habe Pearl Abyss unter anderem eine neue Engine, Systeme für die Optimierung mehrerer Plattformen, eine wartbare Codebasis sowie skalierbare Produktionsprozesse für Inhalte und Assets aufgebaut. DokeV ist laut Unternehmen das erste Projekt, das vollständig von diesem neuen Entwicklungsprozess profitieren soll.

Aktuell hat das Spiel die frühen Phasen der Weltgestaltung und Asset-Produktion hinter sich gelassen. Das Entwicklerteam befindet sich nun in der Content-Produktion und arbeitet daran, die zentrale Spielschleife zu entwickeln und zu überprüfen.

Sobald diese Gameplay-Grundlage abgeschlossen ist, plant Pearl Abyss Präsentationen für Spieler weltweit. Der geplante Veröffentlichungszeitraum von DokeV liegt weiterhin in der zweiten Hälfte des Jahres 2028.

Neue Gameplay-Videos möchte das Unternehmen allerdings erst zum passenden Zeitpunkt zeigen. Laut Pearl Abyss sei die Veröffentlichung von Material eine strategische Entscheidung, um Interesse und Erwartungen aufzubauen. Da die finale Optimierung eines Spiels in späteren Entwicklungsphasen noch große Qualitätssteigerungen bringen könne, wolle man keine zu frühen Einblicke veröffentlichen, die den späteren Stand nicht repräsentieren.