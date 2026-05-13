DokeV: Pearl Abyss gibt neues Update zu bevorstehenden Projekten

Pearl Abyss äußert sich erneut zum aktuellen Stand von DokeV und PLAN 8.

Pearl Abyss hat bestätigt, dass sich sowohl DokeV als auch PLAN 8 weiterhin aktiv in Entwicklung befinden.

Besonders im Fokus steht aktuell allerdings DokeV. Laut dem Unternehmen werden derzeit verstärkt Ressourcen auf das Projekt konzentriert, während die Entwicklung weiter voranschreitet.

Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass sich DokeV momentan noch in einer Vorproduktionsphase befindet. Konkrete neue Gameplay-Details oder ein möglicher Veröffentlichungstermin wurden bislang jedoch weiterhin nicht genannt.

Auch PLAN 8 bleibt laut Pearl Abyss weiterhin in Arbeit, wobei das Studio aktuell offenbar Prioritäten innerhalb der Entwicklung setzt.

Vor allem DokeV hatte in den vergangenen Jahren mit seinen auffälligen Trailern und dem ungewöhnlichen Creature-Collecting-Konzept große Aufmerksamkeit erhalten. Seitdem warteten viele Spieler jedoch auf neue offizielle Updates zum Projekt.

Die aktuelle Stellungnahme bestätigt nun zumindest, dass beide Spiele weiterhin Teil der langfristigen Planungen von Pearl Abyss bleiben.