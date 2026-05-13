DokeV: Pearl Abyss gibt neues Update zu bevorstehenden Projekten

Pearl Abyss hat bestätigt, dass sich sowohl DokeV als auch PLAN 8 weiterhin aktiv in Entwicklung befinden.
Besonders im Fokus steht aktuell allerdings DokeV. Laut dem Unternehmen werden derzeit verstärkt Ressourcen auf das Projekt konzentriert, während die Entwicklung weiter voranschreitet.
Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass sich DokeV momentan noch in einer Vorproduktionsphase befindet. Konkrete neue Gameplay-Details oder ein möglicher Veröffentlichungstermin wurden bislang jedoch weiterhin nicht genannt.
Auch PLAN 8 bleibt laut Pearl Abyss weiterhin in Arbeit, wobei das Studio aktuell offenbar Prioritäten innerhalb der Entwicklung setzt.
Vor allem DokeV hatte in den vergangenen Jahren mit seinen auffälligen Trailern und dem ungewöhnlichen Creature-Collecting-Konzept große Aufmerksamkeit erhalten. Seitdem warteten viele Spieler jedoch auf neue offizielle Updates zum Projekt.
Die aktuelle Stellungnahme bestätigt nun zumindest, dass beide Spiele weiterhin Teil der langfristigen Planungen von Pearl Abyss bleiben.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dieser naive Grafikstil nervt etwas, naja wenigstens besser als Chibie Look.
Die Vorproduktion überrascht mich sehr. Das Spiel wurde 2019 angekündigt. 2021 gab es dann einen Ingame-Grafik-Trailer. Das klingt so, als wüssten sie noch nicht genau, wo sie hin wollen.
Das bisherige Konzept des Spiels verspricht, der nächste große Hit zu werden. Das Spiel hat klar das asiatische Publikum im Sinn und wird auch im Westen gut ankommen. Eine Mischung aus Pokemon und GTA, wo man nochmal das innere Kind rauslassen kann.
Die Koreaner können einfach Unterhaltung. Fantasy Fans und Lesern kann ich da übrigens die Buchreihe „Die Legende vom Tränenvogel“ wärmstens empfehlen. Endlich mal eine Welt ohne Trolle, sondern mit neuem Wesenskonzept, da die Tradition Koreas die Basis war.
Dieser eine Shooter den sie vor 10 Jahren mal angekündigt hatten sah genial aus.
Schade, dass man davon nie wieder gehört hat.