Doki Doki Literature Club Plus: Announcement Trailer zum psychologischen Horrorspiel

Autor:, in / Doki Doki Literature Club Plus

Zur Veröffentlichung auf Konsolen und PC von Doki Doki Literature Club Plus im Juni könnt ihr euch jetzt den Announcement Trailer anschauen.

Der visuelle Roman, der die Spieler im Jahr 2017 verunsichert hat, kehrt mit Doki Doki Literature Club Plus zurück. Im exklusiven Announcement Trailer werden neue Nebengeschichten, verbesserte HD-Grafiken, neue Musiktitel und über 100 freischaltbare Bilder für die neue, erweiterte Version des Spiels bestätigt, die am 30. Juni 2021 für PC und Konsolen erscheint.

Features

Sechs neue Nebengeschichten über Freundschaft und Literatur enthalten stundenlange neue Spielinhalte.

Über 100 freischaltbare Bilder, Bildschirmhintergründe, bisher unveröffentlichte Konzeptskizzen und mehr.

Insgesamt 26 Musik-Tracks, darunter 13 brandneue freischaltbare Songs von Nikki Kaelar plus Gaststars Jason Hayes und Azuria Sky.

Integrierter DDLC-Musik-Player, damit du dich mit einer Playlist entspannen oder deinen Lieblingssong in Endlosschleife hören kannst.

Dank eines Grafik-Upgrades sind alle Bilder jetzt in Full HD (1080p).

Doki Doki Literature Club Plus wird voraussichtlich am 30. Juni 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.