Dollhouse: Behind The Broken Mirror: Düstere Spielszenen in Session 2

Dollhouse: Behind The Broken Mirror zeigt euch neue Spielszenen in der Session 2 Video-Serie.

Dollhouse: Behind The Broken Mirror bietet ein fesselndes psychologisches Horrorerlebnis, das Erkundung, Rätsellösung, Schleichen und Ressourcenmanagement nahtlos miteinander verbindet. Die Spieler müssen diese Fähigkeiten beherrschen, wenn sie in Elizas fragmentierten Geist eindringen und die dunklen Geheimnisse von Ravenhill Village aufdecken.

Dollhouse: Behind The Broken Mirror wird voraussichtlich am 28. März 2025 erscheinen. Das Spiel wird auf Steam sowie in physischer und digitaler Form für PlayStation®5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Fans, die sich ein Exemplar sichern wollen, können die physische Ausgabe jetzt bei Amazon und anderen Online-Händlern vorbestellen.