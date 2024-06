Dollhouse: Behind The Broken Mirror: Gruseliger Story-Trailer zum Horrorspiel

Dollhouse: Behind The Broken Mirror erscheint demnächst für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Hier gibt es den Story-Trailer für euch!

SOEDESCO freut sich, einen brandneuen Trailer für das kommende First-Person-Horror-Adventure Dollhouse: Behind The Broken Mirror zu veröffentlichen.

Diese neueste Vorschau hebt die gruselige Handlung hervor und bietet einen Einblick in die psychologischen Horrorelemente. Taucht ein in das Geheimnis von Ravenhill Mansion und machen euch bereit für das gespenstische Erlebnis in Dollhouse: Behind The Broken Mirror.

Dollhouse: Behind The Broken Mirror erscheint demnächst für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die physischen und digitalen Standard-Editionen sind für $39,99 erhältlich, die digitale Deluxe-Edition für $49,99.