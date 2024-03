Dollhouse: Behind The Broken Mirror: Horror-Abenteuer führt in zwei Welten

Dollhouse kehrt mit Behind The Broken Mirror mit einem neuen und noch schrecklicheren Abenteuer zurück.

SOEDESCO, zusammen mit den Entwicklern Grindstone und Indigo Studio, ist dabei, mit Dollhouse: Behind The Broken Mirror ein neues, gruseliges Erlebnis zu veröffentlichen.

Als Vorgeschichte zum Originaltitel von 2019 präsentiert dieser Teil eine neue Geschichte in einer erschreckenden filmischen Umgebung. Macht euch bereit für eine höllische Reise durch zwei verschiedene Welten!

Seht euch den Ankündigungstrailer zu Dollhouse: Behind The Broken Mirror an und erhaltet einen Eindruck von dem gespenstischen Abenteuer, das euch erwartet.

Taucht ein in den gebrochenen Geist von Eliza de Moor, einer einst gefeierten Sängerin, die nun im Labyrinth ihrer eigenen vergessenen Erinnerungen gefangen ist. Die einzige Hoffnung, ihre Erinnerungen wiederzuerlangen, liegt bei Doktor Stern und seiner experimentellen Medizin. Als Eliza navigiert ihr durch die Realität und die Welt hinter dem zerbrochenen Spiegel, geleitet von der Wirkung der Droge.

Wird es euch gelingen, das Geheimnis eurer Vergangenheit zu lüften, oder werdet ihr euch in dieser dunklen und verdrehten Realität verlieren?

Features

Erforscht eine dunkle und verdrehte Realität, während ihr Elizas Erinnerungen wiederherstellt

Folgt einer spannenden Geschichte mit fesselnden Details in jedem Bereich

Kämpft gegen Horden schrecklicher Puppen, die jeden eurer Schritte beobachten, oder weicht ihnen aus

Löst spannende Rätsel, die euch der Lösung des Geheimnisses einen Schritt näher bringen

Erlebt eine schaurige Atmosphäre mit eindringlicher Musik und atemberaubender Vintage-Noir-Grafik