Dollhouse: Behind The Broken Mirror: Launch-Trailer voller böser Erinnerungen

Der Launch-Trailer zu Dollhouse: Behind The Broken Mirror steckt voller böser Erinnerungen an eine einst gefeierte Sängerin.

Für Xbox Series X|S ist heute Dollhouse: Behind The Broken Mirror erschienen. Im First-Person-Horror-Adventure tauchen Spieler in den Geist von Eliza de Moor ein und erleben eine düstere und geheimnisvolle Geschichte in vergessenen Erinnerungen.

Publisher SOEDESCO hat den Launch-Trailer zum Spiel der Entwickler Indigo Studios und GrindStone veröffentlicht, der euch mit hinter den Spiegel der Erinnerungen nimmt.

Dollhouse: Behind The Broken Mirror ist im Microsoft Store zum Preis von 29,99 Euro erhältlich.