Dollhouse: Behind The Broken Mirror: Release-Termin im März steht fest

Der offizielle Release-Termin für Dollhouse: Behind The Broken Mirror steht fest.

Nach monatelanger Vorfreude auf die verspätete Veröffentlichung freut sich SOEDESCO, bekannt zu geben, dass das kommende First-Person-Horror-Abenteuer Dollhouse: Behind The Broken Mirror offiziell am 28. März 2025 erscheinen wird.

Die Spieler werden diesen gruseligen Titel auf dem PC über Steam und in physischen und digitalen Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erleben können.

Begleitend zu dieser Ankündigung gibt es einen brandneuen Trailer, der einen eindringlichen Einblick in Dollhouse: Behind the Broken Mirror bietet, sowie einen Einblick in das fesselnde und herausfordernde Gameplay und die schrecklichen Begegnungen, die die Spieler in diesem psychologischen Horror-Erlebnis erwarten.