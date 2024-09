Dollhouse: Behind The Broken Mirror: Spiel auf das Jahr 2025 verschoben

Dollhouse: Behind The Broken Mirror wurde auf das Jahr 2025 verschoben.

SOEDESCO hat bekannt gegeben, dass sich die Veröffentlichung des kommenden First-Person-Horror-Adventures Dollhouse: Behind The Broken Mirror, verschoben wurde. Ursprünglich sollte das Spiel noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Nun wird es am 28. Februar 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Dollhouse: Behind The Broken Mirror wird als physische und digitale Standard-Edition für 39,99 $ und als digitale Deluxe-Edition für 49,99 $ erhältlich sein.