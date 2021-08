Dolmen: Offizieller Story-Trailer mit brandneuen Eindrücken veröffentlicht

Autor:, in / Dolmen

Dolmen erscheint im Jahr 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Prime Matter und Massive Work Studio stellen euch heute den Story-Trailer zu Dolmen, ein Third-Person-Action-RPG, das in einem einzigartigen kosmischen Horror-Sci-Fi-Universum spielt, genauer vor.

Dolmen spielt in einem Sci-Fi-Universum, in dem die Menschheit mehrere Sternensysteme mit Hilfe von Raumfahrttechnologie und genetischer Manipulation kolonisiert hat, um sich an die Bedingungen anzupassen.

Das Reviam-System liegt weit entfernt von den wichtigsten bewohnten Gebieten der Galaxie, hat aber die Aufmerksamkeit der Zoan Corp. auf sich gezogen, weil es eine Strahlung aussendet, die sich von der anderer Systeme unterscheidet und auf die Existenz anderer Universen hindeutet. In diesem System gibt es nur einen Planeten namens Revion Prime.

Vor den Ereignissen gab es keine Hinweise auf die Existenz anderer Dimensionen. Das wissenschaftliche und militärische Interesse, das hinter dieser Entdeckung steht, könnte das bestehende politische Gleichgewicht destabilisieren, aber darüber hinaus hat die Forschung auf Revion Prime auch die Existenz einer außerirdischen Spezies namens Vahani aufgedeckt, deren Aufgabe es offenbar ist, durch die Universen zu streifen und anderen Spezies bei ihrer Entwicklung zu helfen.

Ihre Interessen sind unklar, und es bleibt abzuwarten, ob die Erschaffung der Xeno-Spezies von ihnen beeinflusst worden sein könnte. Der Spieler muss die Geheimnisse von Revion Prime und den Dolmen-Kristallen entdecken.