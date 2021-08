Dolmen: Third-Person-Action-RPG präsentiert sich im Rahmen der Gamescom

Autor:, in / Dolmen

Lobos Jr. lüftet in seinen Livestreams die Geheimnisse eines noch nie gezeigten Gebiets in Dolmen.

Prime Matter und Massive Work Studio bringen Dolmen, ein Third-Person-Action-RPG, das in einem einzigartigen kosmischen Horror-Sci-Fi-Universum spielt, auf die diesjährige gamescom. Mit Dolmen definieren Spieler ihre eigene Timeline im Jahr 2022 auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, XBox Series X | S und PC.

Eifrige Fans können sich ein Bild davon machen, wie das Spiel aussieht, denn es wird zum ersten Mal Gameplay-Material präsentiert. Und das ist noch nicht alles. Prime Matter und Massive Work Studio enthüllen nicht nur das erste Gameplay, sondern auch einen wahrhaft epischen Bosskampf.

Spieler, die mehr über Dolmen erfahren möchten, sollten sich die folgenden Veranstaltungen vormerken:

Pre-Show Opening Night Live (25. August): 19:30 Uhr

Future Games Show (26. August): Twitch.tv/gamesradar – 22:00 Uhr

Koch Media Gamescom Now Page: verfügbar von 25. bis 27. August

Über Lobos Jr: LobosJR ist ein Streamer mit einer treuen Fangemeinde, die als „The Wolfpack“ bekannt ist und die er vor allem durch seine Fähigkeiten und sein Wissen über Videospiele gewonnen hat. Zusätzlich zu seinem kühlen, ruhigen und besonnenen Auftreten, während er schwierige Spiele spielt. Am bekanntesten ist er für seine Dark Souls- und Bloodborne-Herausforderungsläufe, die Hunderttausende von Zuschauern auf seinem YouTube-Kanal erreicht haben. Er genießt es, seiner Community auf verschiedene Weise etwas zurückzugeben und so viel wie möglich mit ihr zu interagieren.

Spieler, die nicht genug von Dolmen bekommen können, sollten unbedingt einschalten, wenn Lobos Jr. Dolmen in die Hände bekommt. Aber er wird die Ängste von Revion Prime nicht allein bekämpfen. Die Entwickler von Massive Work Studio werden ihn und den „Commander“ auf seiner gefährlichen Mission begleiten … und vielleicht bleibt ja auch etwas Zeit, um Fragen der Zuschauer zu beantworten.

“Ich erinnere mich, dass ich Dolmen schon früh ausprobiert habe und es sehr vielversprechend war. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel im Laufe der Entwicklung entwickelt hat,“ sagt Lobos Jr. Kiev Martins, der Producer von Dolmen kann es kaum erwarten, zu zeigen, was das Dolmen-Team für die gamescon vorbereitet hat: „Neben der Tatsache, dass Lobos. Jr. ein Experte für Videospiele ist, hat seine Arbeit viele Entwickler auf der ganzen Welt dazu inspiriert, zwei Grundlagen in ihren Projekten zu stärken: Gemeinschaft und Spaß. Es wird ein Privileg und eine Genugtuung für uns sein, Dolmen auf der Gamescom zu spielen und darüber zu sprechen.“

Streaming-Tage auf Twitch und gamescom now:

27. August, 18:00 Uhr: Erster Stream

28. August, 18:00 Uhr: Zweiter Stream

29. August, 18:00 Uhr: Dritter Stream

Erreichbar unter https://www.twitch.tv/lobosjr

Über Dolmen: Dolmen spielt in einem Sci-Fi-Universum, in dem die Menschheit mehrere Sternensysteme mit Hilfe von Raumfahrttechnologie und genetischer Manipulation kolonisiert hat, um sich an die Bedingungen anzupassen.

Das Reviam-System liegt weit entfernt von den wichtigsten bewohnten Gebieten der Galaxie, hat aber die Aufmerksamkeit der Zoan Corp. auf sich gezogen, weil es eine Strahlung aussendet, die sich von der anderer Systeme unterscheidet und auf die Existenz anderer Universen hindeutet. In diesem System gibt es nur einen Planeten namens Revion Prime.

Vor den Ereignissen gab es keine Hinweise auf die Existenz anderer Dimensionen. Das wissenschaftliche und militärische Interesse, das hinter dieser Entdeckung steht, könnte das bestehende politische Gleichgewicht destabilisieren, aber darüber hinaus hat die Forschung auf Revion Prime auch die Existenz einer außerirdischen Spezies namens Vahani aufgedeckt, deren Aufgabe es offenbar ist, durch die Universen zu streifen und anderen Spezies bei ihrer Entwicklung zu helfen.

Ihre Interessen sind unklar, und es bleibt abzuwarten, ob die Erschaffung der Xeno-Spezies von ihnen beeinflusst worden sein könnte. Der Spieler muss die Geheimnisse von Revion Prime und den Dolmen-Kristallen entdecken.