Dome Keeper: Ab Dezember im Xbox Game Pass

Dome Keeper unterstützt Xbox Play Anywhere und erscheint schon im Dezember direkt im Xbox Game Pass!

Am 9. Dezember kommt der Fan-Liebling von Raw Fury, Dome Keeper, auf Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Play Anywhere und Xbox Game Pass!

Verteidigt euch gegen Wellen von außerirdischen Monstern in diesem einzigartigen roguelike Action-Bergbauspiel. Benutzt euren Bohrer, um Tunnel zu graben und die Tiefen unter eurer Kuppel zu erforschen: Jeder Lauf hat seine eigene prozedural generierte Karte voller Ressourcen, Gadgets und Höhlen, die es zu entdecken gilt.

Aber seid vorsichtig – ihr müsst zurück an die Oberfläche kommen und eure Kuppel beschützen, bevor die Monster sie zerstören!