Dome Keeper: Ab Dezember im Xbox Game Pass

Am 9. Dezember kommt der Fan-Liebling von Raw Fury, Dome Keeper, auf Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Play Anywhere und Xbox Game Pass!
Verteidigt euch gegen Wellen von außerirdischen Monstern in diesem einzigartigen roguelike Action-Bergbauspiel. Benutzt euren Bohrer, um Tunnel zu graben und die Tiefen unter eurer Kuppel zu erforschen: Jeder Lauf hat seine eigene prozedural generierte Karte voller Ressourcen, Gadgets und Höhlen, die es zu entdecken gilt.
Aber seid vorsichtig – ihr müsst zurück an die Oberfläche kommen und eure Kuppel beschützen, bevor die Monster sie zerstören!
Schätze das kann man sich mal anschauen. Solange mein Ultimate Abo noch bei den 15 Euro bleibt probier ich auch weiter Spiele darin aus. Aber wehe, es kommen die 27 Euro daher, dann ist Ende Gelände.
Werde bei dem Spiel eher passen, gibt ja genug anderes zum Zocken.
Total vergessen, dass das Spiel existiert. Gleich mal für 7,19€ bei GOG geholt ^^
I am a Dome Keeper and I’m diggin‘ a hole, diggy diggy hole 😀 😀
Interessante Idee.