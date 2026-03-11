Dome Keeper: Kostenloses Multiplayer-Update landet im April

Das Multiplayer-Update für Dome Keeper erscheint am 13. April für PC und Xbox Series X/S.

Das kostenlose Multiplayer-Update für Dome Keeper ist für alle Spielerinnen und Spieler verfügbar, die das Basisspiel besitzen oder im Xbox Game Pass spielen.

Dome Keeper, entwickelt von bippinbits, ist ein innovatives Roguelike-Survival-Miner-Spiel, in dem sich die Spielerinnen und Spieler gegen Wellen von Alien-Angreifern verteidigen, nach Ressourcen graben und aus mächtigen Upgrade-Pfaden wählen können.

Die Zeit zwischen den Angriffen muss sinnvoll genutzt werden, um unter der Erdoberfläche nach wertvollen Ressourcen und Relikten zu graben – um diese dann zur eigenen Kuppel zurückzubringen und mächtige Upgrades und nützliche neue Gadgets freizuschalten.

Den Trailer zum angekündigten Veröffentlichungsdatum vom kostenlosen Multiplayer-Update zu Dome Keeper gibt es hier: