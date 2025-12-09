Dome Keeper: Launch-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel

Image: Raw Fury

Dome Keeper erobert Xbox: Neuer Launch-Trailer zeigt brutale Alien-Attacken und packendes Roguelike-Mining!

Dome Keeper ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC und über den Xbox Game Pass verfügbar und präsentiert sich im neuen Launch-Trailer als intensives Roguelike-Action-Mining-Erlebnis.

Der Titel kombiniert strategisches Graben, Ressourcenabbau und risikoanfällige Erkundungstouren unter der Planetenoberfläche mit schnellen, taktischen Verteidigungskämpfen.

Während ihr in immer tieferen Schichten nach wertvollen Materialien sucht, müsst ihr ständig darauf achten, rechtzeitig zur Oberfläche zurückzukehren, um euren Dom gegen angreifende Alienwellen zu verteidigen.

Jede Ausgrabung wirkt wie ein Wettlauf gegen die Zeit, da euer Schutzschild permanent unter Druck steht und nur durch gezielte Upgrades und gefundene Gadgets verstärkt werden kann.

  2. RappScallion 18140 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.12.2025 - 20:11 Uhr

    Ich find es wirklich genial. Das Konzept ist von „Wall World“ geklaut, das aber immerhin ziemlich gut.

    0
  3. Jabinger 61590 XP Stomper | 09.12.2025 - 20:18 Uhr

    Werds mal anspielen, wird aber glaube ich nicht lange auf meiner Festplatte sein.

    0

