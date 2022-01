Don’t Be Afraid: Horror-Adventure ab sofort verfügbar

Das Horror-Adventure Don’t Be Afraid ab sofort mit Rabatt im Store der Xbox verfügbar

Don’t Be Afraid ist eine Geschichte, die sich auf vielen verschiedenen Ebenen in eurem Kopf festsetzt. Die Handlung ist gruselig, kompliziert und verstörend. Das Haus, in dem sich das Spiel abspielt, ist riesig, dunkel und voller Gefahren. Im Gegensatz zu anderen Horrorspielen seid ihr nicht hier, um zu kämpfen, und ihr seid nicht hier, um jemanden außer euch selbst zu retten. Es gibt keinen einfachen Ausweg, und es gibt keine Waffen oder andere Mittel, mit denen ihr euch ausreichend schützen könnt. Es gibt nur eine Herausforderung, der ihr euch stellen müsst: rennen und überleben.

Features

Einzigartige Hauptfigur

Drei verschiedene Enden

Weitläufiges Haus mit zahlreichen, versteckten Geheimnissen

Zusätzliche Gegenstände, die zusätzliche Funktionen freischalten

Gefährliche Gegner mit einzigartigen Fähigkeiten

Düstere und dunkle Atmosphäre

In einem Folterhaus zu leben ist gruselig… aber ihm zu entkommen ist noch gruseliger. Ihr seid ganz allein – außer dem Serienmörder und einigen anderen Monstern, die hinter euch her sind.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Don’t Be Afraid ansehen: