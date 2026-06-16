Don’t Nod: Droht laut Bericht das Geld auszugehen

Ein Prüfbericht zeichnet ein düsteres Bild für Don’t Nod und stellt die Zukunft des Studios infrage.

Für den französischen Entwickler Don’t Nod könnte die finanzielle Lage zunehmend kritisch werden.

Ein neuer Prüfbericht zeichnet ein besorgniserregendes Bild der aktuellen Situation und warnt davor, dass die verfügbaren Finanzreserven des Studios bereits im November vollständig aufgebraucht sein könnten.

Dem Bericht zufolge reichen die vorhandenen Mittel nur noch für wenige Monate aus.

Gleichzeitig soll es bislang keine Anzeichen dafür geben, dass Großaktionär Tencent zusätzliches Kapital bereitstellen oder ein neues Projekt finanzieren möchte.

Besonders problematisch erscheint die Situation, da die im Bericht beschriebenen Maßnahmen des Managements offenbar nicht ausreichen, um die langfristige Zukunft des Studios zu sichern.

Entsprechend werden die aktuellen Pläne von den Verfassern des Berichts kritisch bewertet.

Don’t Nod gehört zu den bekanntesten europäischen Adventure-Studios und wurde vor allem durch narrative Spiele wie Life Is Strange, Vampyr und Banishers: Ghosts of New Eden bekannt.

In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen jedoch mit einem schwierigen Marktumfeld und steigenden Entwicklungskosten zu kämpfen.

Ob das Studio kurzfristig neue Finanzierungsquellen erschließen oder weitere Partner gewinnen kann, bleibt abzuwarten. Der Bericht macht jedoch deutlich, dass die kommenden Monate für die Zukunft von Don’t Nod entscheidend werden könnten.