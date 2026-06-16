Don’t Nod: Droht laut Bericht das Geld auszugehen

Für den französischen Entwickler Don’t Nod könnte die finanzielle Lage zunehmend kritisch werden.
Ein neuer Prüfbericht zeichnet ein besorgniserregendes Bild der aktuellen Situation und warnt davor, dass die verfügbaren Finanzreserven des Studios bereits im November vollständig aufgebraucht sein könnten.
Dem Bericht zufolge reichen die vorhandenen Mittel nur noch für wenige Monate aus.
Gleichzeitig soll es bislang keine Anzeichen dafür geben, dass Großaktionär Tencent zusätzliches Kapital bereitstellen oder ein neues Projekt finanzieren möchte.
Besonders problematisch erscheint die Situation, da die im Bericht beschriebenen Maßnahmen des Managements offenbar nicht ausreichen, um die langfristige Zukunft des Studios zu sichern.
Entsprechend werden die aktuellen Pläne von den Verfassern des Berichts kritisch bewertet.
Don’t Nod gehört zu den bekanntesten europäischen Adventure-Studios und wurde vor allem durch narrative Spiele wie Life Is Strange, Vampyr und Banishers: Ghosts of New Eden bekannt.
In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen jedoch mit einem schwierigen Marktumfeld und steigenden Entwicklungskosten zu kämpfen.
Ob das Studio kurzfristig neue Finanzierungsquellen erschließen oder weitere Partner gewinnen kann, bleibt abzuwarten. Der Bericht macht jedoch deutlich, dass die kommenden Monate für die Zukunft von Don’t Nod entscheidend werden könnten.
40 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hatte immer auf eine Fortsetzung von Vampyr gehofft.
Fand das echt gut, vor allem die Atmo war Klasse.
Bei Banishers fand ich die Haupthandlung zwar gut, der Rest aber sehr langwierig und dadurch hat sich der Rest eher nach Arbeit angefühlt anstatt Spaß.
Das neue Spiel hat mir vom Trailer schon nicht zugesagt, daher hab ichs auch noch nicht gespielt.
Ja, das Spiel hatte echt Potential und ich hatte meine Freude dran. Auch wenn es viele Ecken und Kanten hatte. Aber die hätte man in einem zweiten Teil ja verbessern können.
Nun ja, das neuste Life is Strange Reunion ist leider auch nicht der große Kracher geworden. Wie auch Double Exposure hat das einfach langweilige Phasen. Zumindest beim Preis ging es etwas runter. Aber ich hab so das Gefühl, die Reihe holt unter Don’t Nod immer weniger Leute ab.
Das aber von Deck Nine Games, Don‘t Not hat nichts mehr mit Life is Strange zu tun. Das gehört SquareEnix
Mit dem Studio Dont Nod hatte ich eigentlich nicht viele Berührungspunkte. Ich habe zwar mal mit Life is Strange angefangen, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nur etwa 3–4 Stunden gespielt. Trotzdem finde ich es sehr schade, dass das Studio in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist.
Auch wenn ich nicht der größte Fan ihrer Spiele war, gehören solche kreativen Entwickler einfach zur Gaming-Welt dazu. Nicht jedes Spiel muss ein riesiger Blockbuster sein. Gerade Studios, die neue Ideen ausprobieren und andere Geschichten erzählen, machen die Branche abwechslungsreich.
Ich hoffe, dass Dont Nod die schwierige Zeit übersteht und weiterhin die Möglichkeit bekommt, ihre kreativen Ideen umzusetzen. Die Gaming-Welt wäre ohne solche Studios ein Stück ärmer.
Banishers is a pretty good game so that’s sad to hear. I hope they can find investors to keep going🙏🏻 Their name is also pretty funny, so for that reason alone I hope they stick around😅
Na dann höchste Zeit sich von Sony aufkaufen zu lassen. 😜
Damit die damit ein neues Spiderman bauen?! 🙈🤣
Klar ihre Fähigkeiten sollten dafür reichen
Ich hoffe doch stark, dass sie nicht den Bach runter gehen. Mag die Spiele, die ich von ihnen gespielt habe.