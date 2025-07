Don’t Nod: Entwickler bestätigt Entlassungen

Lost Record-Entwickler Don’t Nod bestätigt Entlassungen in Montreal.

In der letzten Woche gab es Gerüchte über Entlassungen bei Don’t Nod. Das Studio entwickelte zuletzt Lost Records: Bloom & Rage, es erschien im Februar und April dieses Jahres in zwei Teilen. Derzeit arbeitet man mit Aphelion an einem neuen Titel.

In einem Statement bestätigte man jetzt, dass man nach Lost Records Mitarbeiter im Studio Montreal gehen lassen musste.

„Wir bedauern, bestätigen zu müssen, dass wir nach Fertigstellung von Lost Records: Bloom & Rage die schwierige Entscheidung treffen mussten, eine weitere Entlassungsrunde durchzuführen, von der diesmal unser Studio in Montreal betroffen ist.“ „Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem alle anderen Möglichkeiten geprüft worden waren, und spiegelt letztlich die schwierige Realität wider, unter den für Don’t Nod schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen nachhaltigen Betrieb aufrechtzuerhalten.“ „Wir möchten uns bei allen betroffenen Teammitgliedern herzlich für ihr Engagement und ihre Beiträge während der gesamten Entwicklung von Lost Records bedanken. Ihr Talent und ihr Einsatz waren maßgeblich daran beteiligt, das Projekt zum Leben zu erwecken.“

Zuvor hatten einige Mitarbeiter in ihren Profilen auf LinkedIn von einer Welle von Entlassungen gesprochen.

Wie viele Menschen ihre Arbeitsstelle verlieren, wurde nicht kommuniziert.