Don’t Nod: Spiele sollen breiteres Publikum ansprechen

Eine Neuausrichtung seiner Entwicklungspläne kündigt Don’t Nod gegenüber Investoren an.

Der französische Entwickler gab an, dass die Spiele Jusant und Banishers: Ghosts of new Eden im letzten Geschäftsjahr nicht so gut performt haben wie erhofft.

Das Unternehmen schrieb: „Wir sind natürlich enttäuscht über unser jüngstes Abschneiden in einem extrem wettbewerbsintensiven und selektiven Markt.“ „Trotz ausgezeichneter Kritiken haben Jusant und Banishers: Ghosts of new Eden leider nicht die kommerziellen Ergebnisse erzielt, die wir uns erhofft hatten, was zu einer Verschlechterung unseres Halbjahresergebnisses 2024 führte und uns dazu veranlasste, alle möglichen Optionen bezüglich unserer Roadmap zu erwägen.“

Infolgedessen wird man zwei Spiele überarbeiten, um damit eine breitere Spielerschaft anzusprechen. Die beiden Spiele sollen bis Ende 2027 auf den Markt kommen.