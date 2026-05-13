DOOM (2016): 10 Jahre Hölle und kein Ende in Sicht

Der Shooter DOOM (2016) blickt auf zehn Jahre voller Dämonen und Updates zurück.

Mit DOOM (2016) feiert einer der prägendsten Shooter der modernen Ära heute sein 10-jähriges Jubiläum.

Der Titel brachte die legendäre Reihe von id Software im Jahr 2016 zurück und setzte auf kompromisslose Geschwindigkeit, brutale Kämpfe und ein Kampfsystem, das bewusst auf klassisches Arena-Gameplay setzt.

Im Laufe der Zeit wurde das Gesamtpaket deutlich erweitert. Enthalten sind alle drei Premium-DLCs – Unto the Evil, Hell Followed und Bloodfall – inklusive neuer Karten, Modi, Waffen und weiterer Inhalte. Zusätzlich ist das große Update 6.66 enthalten, das den Multiplayer überarbeitet und das Fortschrittssystem modernisiert hat.

Spieler erleben damit den Shooter in seiner vollständigen Form: schnelle First-Person-Kämpfe gegen Dämonenhorden, ein vielseitiges Waffenarsenal aus futuristischen und klassischen Waffen sowie ein Nahkampfsystem, das auf maximale Aggressivität ausgelegt ist.

Ergänzt wurde das Erlebnis zudem durch DOOM SnapMap, einen integrierten Editor, mit dem eigene Inhalte erstellt und geteilt werden konnten.

Auch heute gilt DOOM (2016) als einer der wichtigsten modernen Reboots im Shooter-Genre und als Grundlage für den weiteren Erfolg der Reihe.

Wer den Shooter noch nicht ausprobiert hat, kann dies im Xbox Game Pass nachholen.