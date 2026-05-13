DOOM (2016): 10 Jahre Hölle und kein Ende in Sicht

Mit DOOM (2016) feiert einer der prägendsten Shooter der modernen Ära heute sein 10-jähriges Jubiläum.
Der Titel brachte die legendäre Reihe von id Software im Jahr 2016 zurück und setzte auf kompromisslose Geschwindigkeit, brutale Kämpfe und ein Kampfsystem, das bewusst auf klassisches Arena-Gameplay setzt.
Im Laufe der Zeit wurde das Gesamtpaket deutlich erweitert. Enthalten sind alle drei Premium-DLCs – Unto the Evil, Hell Followed und Bloodfall – inklusive neuer Karten, Modi, Waffen und weiterer Inhalte. Zusätzlich ist das große Update 6.66 enthalten, das den Multiplayer überarbeitet und das Fortschrittssystem modernisiert hat.
Spieler erleben damit den Shooter in seiner vollständigen Form: schnelle First-Person-Kämpfe gegen Dämonenhorden, ein vielseitiges Waffenarsenal aus futuristischen und klassischen Waffen sowie ein Nahkampfsystem, das auf maximale Aggressivität ausgelegt ist.
Ergänzt wurde das Erlebnis zudem durch DOOM SnapMap, einen integrierten Editor, mit dem eigene Inhalte erstellt und geteilt werden konnten.
Auch heute gilt DOOM (2016) als einer der wichtigsten modernen Reboots im Shooter-Genre und als Grundlage für den weiteren Erfolg der Reihe.
Wer den Shooter noch nicht ausprobiert hat, kann dies im Xbox Game Pass nachholen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
War meiner Meinung nach das beste von den neuen,dass neuste hab ich schon garnicht mehr gespielt.
Hab es sogar auf Ultra nightmare durchgespielt,war echt geil.
Und ich habe es bis heute nicht geschafft, den 2016 Teil durchzuspielen. Damals noch auf der Konsole angefangen und nach ein paar Stunden aufgehört, weil mir die Kamerasteuerung mit dem Stick irgendwie zu klobig und zu steif war.
Letztes Jahr habe ich dann auf dem PC noch mal mit Maus und Tastatur angefangen, und es hat deutlich mehr Spaß gemacht. Trotzdem will der Funke irgendwie noch nicht so richtig überspringen. Ich hätte gerne mehr Story, es geht mir zu monoton nur von einem Level zum nächsten. Mein letzter stand war in der Hölle.
Der 2016er Teil war schon sehr stark, nicht so überladen wie Doom Eternal.
Doom 2016 top, Eternal zu unübersichtlich und in die Länge gezogen und Dark Ages bin ich grad drüber aber nur immer häppchenweise… mehr kann ich davon nicht … Doom 1 und 2 zock ich immer wieder und das auch länger