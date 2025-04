DOOM + DOOM II: 666,- Dollar für höllische Collector’s Edition

Limited Run Games, ein Premium-Publisher für physische Spiele, hat sich mit Bethesda Softworks zusammengetan, um Spielern und Sammlern physische Ausgaben von DOOM + DOOM II zur Verfügung zu stellen; Vorbestellungen sind ab dem 18. April 2025 möglich.

DOOM + DOOM II ist die definitive kombinierte Version der legendären Action-FPS-Spiele, und jetzt können sich die Spieler mit freundlicher Genehmigung von Limited Run Games in eine von drei physischen Editionen stürzen, zusammen mit neuen Peripheriegeräten und Merchandise-Artikeln.

Die Standard Edition enthält DOOM + DOOM II, die Original-Erweiterungspacks, die neue Episode Legacy of Rust und die bei den Fans beliebten Episoden SIGIL und SIGIL II, die zum ersten Mal zusammen mit DOOM in einer physischen Version erscheinen.

Die Big Box Edition enthält zusätzlich ein Kassetten-Soundtrack-Set und sammelbare DOOM + DOOM II-Monster-Booster-Karten, die in einer Box mit dem kultigen DOOM + DOOM II-Cover verpackt sind.

Für die ultimativen DOOM-Sammler ist die Will It Run Edition ein Muss: Sie enthält eine schwebende Cacodemon-Statue, einen speziellen Cacodemon-Handheld, der DOOM spielt, und das alles in einer Sammlerbox, die ebenfalls DOOM spielt!

Schließt einfach einen Controller an den USB-Anschluss der Box an und schon könnt ihr DOOM auf dem eingebauten Bildschirm der Box erleben. Kann man damit DOOM spielen? Ja, das kann man!

Limited Run Games hat sich außerdem mit CRKD, der Premium-Marke für Sammlerstücke, zusammengetan, um den Controller CRKD NEO S RED KEY CARD Edition auf den Markt zu bringen.

Mit einem höllisch roten Motiv, das von den Schlüsselkarten der Union Aerospace Corporation inspiriert ist, und dem preisgekrönten CRKD NEO S Controller-Design ist dieser Controller die perfekte Ergänzung zu DOOM + DOOM II.

Schließlich produziert Limited Run Games auch zusätzliche DOOM + DOOM II Monster Booster Card Packs, die separat von der Big Box Edition und der Will It Run Edition verkauft werden.

Jedes Pack enthält eine zufällige Auswahl von fünf Sammelkarten, insgesamt sind fünfzehn Karten erhältlich, die jeweils ein anderes DOOM-Monster zeigen. Es besteht sogar die Chance, eine seltene, signierte Cacodemon-Rookie-Karte zu finden.

Sowohl der CRKD NEO S RED KEY CARD Edition Controller als auch die DOOM + DOOM II Monster Booster Card Packs werden auf der Limited Run Games Website zu bestellen sein.

Standard Edition – PlayStation 5, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch – $29.99 UVP

Spiel-Disc/Cartridge

Spiel-Hülle

Cover

Booklet

Big Box Edition – PlayStation 5, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch, PC (Steam Code) – $99.99 UVP

Inhalt der Standard Edition

Kassetten-Soundtrack-Set mit Schuber

Beinhaltet den kompletten Basis-Soundtrack + den kompletten IDKFA-Soundtrack

Sammelkarten-Pack mit fünf DOOM-Sammelkarten

Sammlerbox mit DOOM + DOOM II Artwork

Will It Run Edition – PlayStation 5, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch, PC (Steam Code) – $666.00

Inhalt der Big Box Edition

Collector’s Edition Box mit eingebautem Bildschirm und USB-Anschlüssen. Schließt einen Controller an und spielt DOOM auf ihm!

Speziell für DOOM entwickelte tragbare Cacodemon-Konsole

Schwebende Cacodemon-Statue mit Magnetfuß (3„ Cacodemon mit 5“ Sockel)

Echtheitszertifikat