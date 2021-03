DOOM Eternal: Entwickler bestätigt weitere Updates in diesem Jahr

Mit The Ancient Gods – Part Two erschien erst vor wenigen Tagen das Finale der DOOM Slayer-Saga und brachte Fans weiteres Shooter-Futter für DOOM Eternal.

Spieler können sich aber noch auf weitere Inhalte freuen. Schon im Dezember hatte man die Community wissen lassen, dass noch mehr kommen wird.

id Software als verantwortlicher Entwickler hat nun die Pläne für dieses Jahr noch einmal bekräftigt.

In einem Video danken Executive Producer Marty Stratton und Game Director Hugo Martin der Community zum ersten Jahrestag von DOOM Eternal und versprechen, dass noch weitere Updates folgen werden.

