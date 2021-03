DOOM Eternal: Erfolge für The Ancient Gods Part 2 geleakt

Spoiler Alarm! Weiter unten und hinter unserer Spoiler Schranke können alle Neugierigen erfahren, welche Erfolge es zu DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 geben wird.

Wer also nichts zu eventuellen storybezogenen Details erfahren möchte, sollte jetzt nicht noch weiter nach unten scrollen!

New Achievements for DOOM Eternal The Ancient Gods part 2 pic.twitter.com/1DKBUzTkjH

— DOOM Eternal Enjoyer (@ChisponV) March 4, 2021