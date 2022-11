DOOM Eternal: Komponist erhebt schwere Vorwürfe gegen id Software

In der 2020 veröffentlichte Collecter’s Edition zu DOOM Eternal war neben dem Spiel und weiteren Inhalten auch der offizielle Soundtrack des Dämonen-Shooters enthalten.

Damals beschwerten sich viele der Käufer darüber, dass entgegen getätigter Versprechungen, nur 11 der 59 Tracks von Komponist Gordon selbst erstellt wurden und der Rest aus zusammengestellten Musikfragmenten aus dem Spiel bestand.

Im Mai 2020 gab id software Studio Director Marty Stratton auf Reddit eine Erklärung ab, in welcher er den Komponist für den Zustand des Soundtracks verantwortlich machte.

Knapp zweieinhalb Jahre später legt nun Mick Gordon in einer ausführlichen Stellungnahme seine Sicht der Dinge dar und bezichtigt Stratton der Lüge. Obendrein soll ihm id Software Geld für sein Schweigen angeboten haben.

Laut Gordon sei DOOM Eternal von Anfang an ein schwieriges Projekt gewesen und man habe bereits in einer Phase, in der ein Großteil des Spiels noch gar nicht existierte, von ihm verlangt, Musik für zwei Level pro Monat bereitzustellen.

Die sich ständig ändernde Entwicklung hätten ihn immer wieder zum Verwerfen von Musikstücken gezwungen. Gegenüber seiner Kritik daran habe Stratton sich uneinsichtig gezeigt, was zu Streitigkeiten zwischen den beiden führte.

Seine erste Bezahlung für das Projekt habe er erst nach acht Monaten erhalten, anschließend habe er weitere elf Monate auf Bezahlung gewartet, so der Komponist. Insgesamt seien 4 Stunden und 46 Minuten seiner Musik verwendet worden, er aber nur für 2 Stunden und 22 Minuten bezahlt worden.

Auf der E3 habe id Software dann ohne vorherige Absprache mit ihm eine Collector’s Edition mit „Mick Gordons originalen Doom Eternal-Soundtrack“ angekündigt. Er habe daraufhin zugestimmt, zwölf Lieder für den OST zu produzieren, welche bis zu einer laut Bethesda flexiblen Frist am 16. April abgeliefert werden sollten.

13 Tage vor Ablauf der Frist habe er dann eine E-Mail von Stratton erhalten, in welcher ihm mitgeteilt wurde, dass die Frist am 16. April aufgrund von Verbraucherschutzgesetze bindend sei. Dies habe er als Drohung aufgefasst, für mögliche Verluste von id Software aufgrund eines verspäteten Soundtracks haften zu müssen.

Er habe 18-20 Stunden pro Tag gearbeitet, um die Tracks rechtzeitig fertig zu stellen, Stratton dann aber fünf Stunden vor Schluss entschieden, stattdessen andere Songs haben zu wollen.

Der Studioleiter habe anschließend beschlossen, Gordons Tracks gemeinsam mit einem alternativen Soundtrack des leitende Audiodesigner von Id zu veröffentlichen. Laut Gordon habe er den fertigen Soundtrack erst nach Veröffentlichung zu hören bekommen und sei aufgrund der mangelnden Qualität entsetzt gewesen.

In Zuge eines Streitgesprächs via Skype habe er sich mit Stratton darauf geeinigt, ein gemeinsames Statement zur Situation und zukünftigen Korrekturplänen zu veröffentlichen. Tage später habe der Studio Director allerdings auf eigene Faust einen offenen Brief auf Reddit veröffentlicht, in welchem er Gordon die alleinige Schuld zuschob.

Als sich Gordon gegen die rufschädigenden Aussagen zur Wehr setzen wollte, soll id Software versucht haben, sein Schweigen mit einer sechsstelligen Summe zu erkaufen, was der Komponist ablehnte. Stattdessen sei er weiterhin an einer professionellen Lösung des Problems interessiert gewesen.

Da sich Stratton, um seinen Ruf zu retten, bis heute weigert, die Angelegenheit aufzuklären, mache er nun in Form dieser Erklärung von seinem Recht auf Verteidigung Gebrauch, so Gordon.