DOOM Eternal: Mini-Event Wertvolles Metall noch bis 5. August

Die kosmetischen Gegenstände aus dem neuesten Mini-Event von DOOM Eternal bringen eure Sammlung zum Glänzen. Wertvolles Metall wurde aus dem Tresor gekramt und ist bereit, es gegen ein paar EP einzutauschen. Macht euch bereit für das Letzte Chance: Wertvolles Metall-Mini-Event!

Ab sofort bis zum 5. August 2021 können Spieler die im Spiel verdienten EP für luxuriöse kosmetische Gegenstände wie den Gold-Marauder-Skin oder die MC-Pain-Elemental-Master-Collection ausgeben. Da es sich hier um ein Mini-Event handelt, wurden die EP-Kosten entsprechend gesenkt, damit alle auch eine Chance haben, alles innerhalb einer Woche abzugreifen.

Sobald das Letzte Chance: Wertvolles Metall-Mini-Event vorbei ist, werden die kosmetischen Gegenstände aus dem Event in ein Paket verschnürt und in den plattformspezifischen Stores angeboten. Wer diese Gegenstände also lediglich gegen EP anstatt Echtgeld eintauschen möchte, sollte jetzt nicht trödeln und sich ins Mini-Event stürzen.

Wie immer gilt: EP bekommt ihr durch das Abschließen von Kampagnen und wöchentlichen Herausforderungen und das Spielen von Battle-Modus-Matches.