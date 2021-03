DOOM Eternal: The Ancient Gods Part Two Enthüllung offiziell angekündigt

Die The Ancient Gods Part Two Enthüllung für DOOM Eternal wurde von Bethesda offiziell für März angekündigt.

Nachdem immer mehr Details zu The Ancient Gods – Part Two für DOOM Eternal durchgesickert sind, wir berichteten bereits, hat nun Bethesda offiziell angekündigt, dass die Erweiterung am 15. März 2021 enthüllt.

In einer Woche kann viel passieren und DOOM Eternal-Fans können gespannt sein, was Bethesda zu verkünden hat und welche Leaks noch alles zu The Ancient Gods – Part Two auftauchen werden.

Leaks wie diese hier bei Bild 2: