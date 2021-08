DOOM Eternal: Übersicht über zukünftige Pläne und Updates

Marty Stratton und Hugo Martin von id Software geben euch im nachfolgenden Video einen Überblick über so ziemlich alles, was mit DOOM Eternal noch passieren wird:

Marty Stratton und Hugo Martin von id Software haben die Fans auf den neuesten Stand gebracht, was gerade alles rund um DOOM Eternal und das bevorstehende Update 6.66 passiert. Dazu gehören auch neue Infos über den Horden-Modus, Updates für den BATTLE-MODUS sowie zwei neue Master Level.

Dazu gibt es zur QuakeCon 2021 exklusive Belohnungen:

to celebrate #QuakeCon, sign in to DOOM Eternal anytime from now until 9/2 to receive these free login rewards pic.twitter.com/jw3WdlXEbI

— DOOM (@DOOM) August 19, 2021