DOOM: The Dark Ages: 100 % Uncut in Deutschland

DOOM: The Dark Ages erscheint zu 100 % Uncut in Deutschland!

Mit DOOM: The Dark Ages erscheint am 15. Mai 2025 das Prequel zu den Spielen DOOM (2016) und DOOM: Eternal auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und im Game Pass.

Der kommende dritte Ableger der modernen DOOM-Reihe wird dabei auch in Deutschland 100% Uncut auf den Markt kommen. Deutsche Spieler ab 18 Jahren können den unheilvollen, mittelalterlichen Krieg gegen die Bestien der Hölle also in voller Pracht erleben – vorbestellen lohnt sich!

DOOM: The Dark Ages – Vorbestellung