DOOM: The Dark Ages: Bethesda lädt nach Hamburg und Berlin

DOOM: The Dark Ages – Erscheint am 15. Mai und feiert Veröffentlichung im XPERION Hamburg und XPERION Berlin!

Am 15. Mai veröffentlichen Bethesda und id Software DOOM: The Dark Ages, den dritten Ableger der modernen DOOM-Reihe auf PlayStation 5, Xbox Series X | S, PC und im Game Pass.

DOOM: The Dark Ages ist dabei das Prequel zu DOOM (2016) und DOOM Eternal und erzählt die Geschichte, wie der DOOM Slayers, der in einem epischen mittelalterlichen Krieg gegen die Hölle antritt und dabei zu einer sagenumwobenen Legende wurde.

Zur Feier der Veröffentlichung laden Bethesda und NVIDIA zu gleich zwei Community Events am 13. und 14. Mai 2025 in den XPERIONS in Hamburg und Berlin.

In Hamburg gibt es am 13. Mai eine große Creator-Show mit den bekannten Hamburger Kreativen von den Rocket Beans.

Am 14. Mai in Berlin warten u.a. Maxim, Mahluna und Mango. Auf den Events gibt es jeweils die Möglichkeit an der DOOM: The Dark Ages Olympiade teilzunehmen und hochwertige Preise, wie 3x Xbox Series X oder 3x DOOM: The Dark Ages Collector’s Bundle zu gewinnen.

Zur Teilnahme an den Gewinnspielen müssen Besucher vor Ort an der Olympiade teilnehmen und mindestens 4 von 6 Stempeln sammeln.