DOOM: The Dark Ages: Bethesda überrascht zum Jubiläum mit Sammlerstücken und QuakeCon-Auftritt

Zum ersten Jubiläum von DOOM: The Dark Ages hat Bethesda Softworks mehrere besondere Aktionen und Ankündigungen veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen exklusive Artworks, neue Merchandise-Produkte und zusätzliche Details zur kommenden QuakeCon 2026.

Für die Jubiläumsfeier entstand ein spezielles Artwork in Zusammenarbeit mit den Künstlern Luke Preece und Billelis. Das Motiv zeigt den DOOM Slayer gemeinsam mit weiteren Kreaturen aus dem Spieluniversum und dient gleichzeitig als Grundlage für eine limitierte Merchandise-Kollektion im offiziellen Bethesda Gear Store.

Die sogenannte „Luke Preece x Billelis Capsule Collection“ umfasst unter anderem:

Leinwanddrucke

Wandbanner

limitierte Lithografien

Decken

Bomberjacken mit DOOM-Artwork

Zusätzlich bietet Bethesda eine besondere Helm-Replik des DOOM Slayers im „Divinity Variant“-Design an. Die weiße und goldene Variante enthält außerdem ein exklusives Wraithstone-Sammlerstück.

Parallel dazu hielt Bethesda einen speziellen Anniversary-Stream ab. Dort wurde gemeinsam mit Creative Director Hugo Martin auf das erste Jahr von DOOM: The Dark Ages zurückgeblickt werden.

Auch die kommende QuakeCon 2026 spielt in den Feierlichkeiten eine wichtige Rolle. Das Event findet vom 6. bis 9. August 2026 im Gaylord Texan Resort & Convention Center in Grapevine, Texas statt.

Besonders bemerkenswert: Mehrere Gründungsmitglieder von id Software wurden offiziell für die Veranstaltung bestätigt. Dazu gehören:

John Carmack

John Romero

Adrian Carmack

Tom Hall

Neben dem Jubiläum von DOOM: The Dark Ages feiert id Software in diesem Jahr außerdem sein 35-jähriges Bestehen sowie zehn Jahre seit dem Release von DOOM.

DOOM: The Dark Ages ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Das Spiel befindet sich außerdem im Game Pass für Ultimate- und Premium-Mitglieder.