DOOM: The Dark Ages: Drei Mega‑Awards für id Software und Bethesda

DOOM: The Dark Ages hat bei den Grand Game Awards 2025 drei bedeutende Auszeichnungen erhalten und damit den Erfolg der traditionsreichen Shooter‑Reihe weiter ausgebaut.

id Software und Bethesda Game Studios wurden für ihre Arbeit an dem neuen First‑Person‑Shooter gleich mehrfach geehrt.

Der Titel gewann den Award für das beste Actionspiel, was die technische Umsetzung, das Kampfsystem und die spielerische Intensität des neuen DOOM‑Ablegers unterstreicht. Zusätzlich erhielt das Spiel die Auszeichnung für die beste Innovation im Bereich Barrierefreiheit, was die Bemühungen der Entwickler hervorhebt, moderne Accessibility‑Standards in einem schnellen und anspruchsvollen Shooter umzusetzen.

Als Drittes wurde DOOM: The Dark Ages zum Collector of the Year gekürt, was die besondere Qualität der Sammleredition und den hohen Stellenwert des Franchise im Gaming‑Sektor widerspiegelt.

