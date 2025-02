DOOM: The Dark Ages: Ein leises Flüstern aus der Hölle für Multiplayer-Fans

Gibt es doch noch Hoffnung für einen Multiplayer-Part für DOOM: The Dark Ages? Es gibt jedenfalls Hoffnung!

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Brutale Metal-Riffs, doch kein Multiplayer in DOOM: The Dark Ages? Diese geradezu höllisch blasphemischen Äußerungen von id Software lassen aufhorchen.

Ausführender Produzent Marty Stratton äußerte sich dazu in einem teuflisch interessanten Interview. Obwohl sich die Entwickler scheinbar mit diabolischer Entschlossenheit gegen einen Multiplayer-Modus zum Launch entschieden haben, glimmt ein Hoffnungsschimmer für die Fans wie ein schwaches Höllenfeuer.

Zwischen den Zeilen der Entwickleraussagen schimmert ein schwaches Höllenfeuer der Möglichkeit. Stratton betonte, sie hätten die Entscheidung „früh getroffen“, was spätere Änderungen nicht kategorisch ausschließt.

Zudem erwähnte Hugo Martin, dass sie in früheren Spielen eine Multiplayer-Komponente hatten, „die wir liebten“. Solche Aussagen deuten darauf hin, dass das Team dem Multiplayer-Konzept grundsätzlich nicht abgeneigt ist.

Untermauert wird diese Vermutung durch Bethesdas kürzliche Einführung von Multiplayer-Mod-Support für die klassischen DOOM-Spiele, was ein anhaltendes Interesse an Multiplayer-Erfahrungen in der DOOM-Reihe zeigt.

Mögliche Gründe für Multiplayer-Ergänzung

Sollte die Community vehement nach Multiplayer-Funktionen verlangen, könnte dies id Software dazu bewegen, ihre ursprüngliche Strategie zu überdenken. Erfahrungsgemäß reagieren Spieleentwickler oft auf das Feedback ihrer treuen Anhänger.

Darüber hinaus könnte sich nach Fertigstellung der Hauptkampagne eine neue Situation ergeben: Frei werdende Ressourcen und zusätzliche Entwicklungszeit könnten die Entwicklung eines Multiplayer-Modus ermöglichen. Nicht zuletzt besteht die Möglichkeit, dass Bethesda als Publisher eine strategische Kehrtwende vollzieht.

Hierbei könnte die Einführung eines Multiplayer-Modus als effektive Methode zur Verlängerung der Spiellebensdauer und Sicherung des langfristigen Erfolgs betrachtet werden.

Einführung des Multiplayer-Modus

Für die potenzielle Einführung eines Multiplayer-Modus in DOOM: The Dark Ages existieren verschiedene Szenarien. Eine Option wäre die Veröffentlichung als DLC, wobei der Multiplayer-Modus als separates Add-on mit neuen Maps, Spielmodi und exklusiven Inhalten angeboten werden könnte.

Alternativ käme eine Integration über ein kostenloses Update in Frage, möglicherweise im Rahmen eines größeren Patches mit grundlegenden Spielmodi wie Deathmatch oder sogar einem Koop-Modus. Diese Variante würde den Entwicklern erlauben, die Community ohne zusätzliche Kosten zu erweitern und gleichzeitig die Spielerbasis zu stärken.

Als dritte Möglichkeit wäre die Entwicklung einer eigenständigen Multiplayer-Erweiterung denkbar. Diese könnte auf den Elementen von The Dark Ages aufbauen und ein umfassenderes Multiplayer-Erlebnis bieten, vergleichbar mit dem „Battlemode“ in Doom Eternal, jedoch mit größerem Umfang und möglicherweise neuen Mechaniken.

Wenngleich die Chancen für einen Multiplayer-Modus derzeit in den Flammen der Hölle zu verbrennen scheinen, bleibt die Möglichkeit bestehen, dass zukünftige Entwicklungen oder Community-Rückmeldungen zu einer Erweiterung führen könnten.

Letztendlich hängt die Hoffnung auf einen Multiplayer-Modus von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Reaktion der Spieler und der strategischen Entscheidungen von id Software und Bethesda nach der Veröffentlichung des Spiels.

Die Zeit scheint reif für epische Multiplayer-Schlachten im mittelalterlichen DOOM-Setting – also beschwört in den Kommentaren eure brennende Sehnsucht nach dem Multiplayer-Modus herauf!