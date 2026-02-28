DOOM: The Dark Ages: Expansion-Paket mit Sequel-Ambitionen

Die kommende Erweiterung zu DOOM: The Dark Ages entwickelt sich laut Game Director Hugo Martin zu einem Projekt, das weit über ein klassisches Add‑on hinausgeht.

In einem aktuellen Statement beschreibt er das Expansion‑Paket mit den Worten „It’s basically like a sequel“ – eine Formulierung, die den Umfang und die Ambitionen des Teams klar erkennen lässt.

Hugo Martins Aussage deutet darauf hin, dass die Erweiterung nicht nur zusätzliche Missionen liefert, sondern strukturell und inhaltlich fast wie ein eigenständiger Nachfolger aufgebaut ist. Mehrere Bereiche sollen massiv ausgebaut werden.

Neue Speerwaffe und ein erweitertes Bewegungsset

Der Speer wird zu den zentralen Werkzeugen des DLC gehören. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Waffe nicht nur für Nahkampfangriffe gedacht ist, sondern auch eine Form von Teleportation oder Sprungmechanik ermöglicht. Hugo Martin bleibt bewusst vage, betont jedoch, dass der Speer eng mit einer neuen Dash‑Funktion verknüpft ist. Die Kombination aus Ausweichbewegung und Stichangriff soll ein neues Bewegungsgefühl erzeugen, das sich klar vom bisherigen Arsenal abhebt.

Ein Kampfsystem, das sich wie ein neues Spiel anfühlt

Der DLC führt einen Kampfrhythmus ein, der sich deutlich vom Standard‑Loop unterscheidet. Zwar lässt sich das Spiel weiterhin wie gewohnt spielen, doch die neuen Werkzeuge eröffnen eine zusätzliche Ebene, die weit anspruchsvoller ausfällt. Martin spricht von einem extrem hohen Skill‑Ceiling, das nur durch gezieltes Training und präzise Beherrschung der neuen Mechaniken erreichbar ist.

Ein zentrales Element ist ein Tool, das sich mit anderen Fähigkeiten kombinieren lässt und das Spielgefühl grundlegend verändert, sobald man sein Potenzial freischaltet. Der Weg dorthin erfordert jedoch spürbare Investition – ein bewusster Designansatz, der die Lernkurve steiler macht und die Belohnung größer.

Quickswapping kehrt zurück – aber anders als erwartet

Die Erweiterung bringt eine neue Form des Quickswappings mit, die nicht sofort verfügbar ist. Spieler müssen sich den Zugang erst verdienen, und die Art, wie das System freigeschaltet wird, soll überraschen. Martin betont, dass die Mechanik nicht einfach übernommen wurde, sondern in einem Kontext steht, der eng mit den neuen Tools verknüpft ist. Dadurch entsteht ein Kampffluss, der vertraute Elemente aufgreift, aber in einer neuen Struktur präsentiert.

Storytelling mit stärkerem Fokus auf Erleben statt Zuschauen

Die Geschichte des DLC soll weniger über klassische Cutscenes vermittelt werden und stärker über Umgebungen, Situationen und Interaktionen funktionieren. Martin beschreibt die Story als „Erfahrung“, nicht als reine Erzählung. Umweltgeschichten, versteckte Hinweise und räumliche Inszenierung sollen eine größere Rolle spielen.

Lore‑ und Codex‑Einträge werden nicht länger, aber wertvoller. Jeder Fund soll sich lohnen und zusätzliche Bedeutung für das Verständnis der Welt liefern.

Bekannte Stimmen kehren zurück

Darin De Paul, die Stimme von Hayden und Kreed, ist erneut Teil des Projekts. Seine Rückkehr deutet darauf hin, dass zentrale Figuren der Reihe eine wichtige Rolle im DLC spielen werden – möglicherweise in neuen Kontexten oder erweiterten Handlungssträngen.

Ein massives Projekt – und der Trailer lässt noch auf sich warten

Der Umfang der Erweiterung wird immer wieder betont. Martin spricht von einem „riesigen“ Projekt, das inhaltlich und mechanisch wie ein eigenständiger Nachfolger wirkt. Der erste Teaser‑Trailer ist laut ihm „noch ein Stück entfernt“, was darauf hindeutet, dass id Software bewusst auf den richtigen Moment für die Enthüllung wartet.