DOOM: The Dark Ages: Höllen-Shooter erscheint im Mai im Xbox Game Pass

Heute wurde der offizielle Release-Termin zu DOOM: The Dark Ages enthüllt. Der Höllen-Shooter erscheint am 15. Mai 2025 und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass erhältlich sein!

Spieler metzeln sich inspiriert vom originalen DOOM in brutalen, wuchtigen Kämpfen über dämonenverseuchte Schlachtfelder, schwingen sich auf dem wilden Mecha-Drachen in die Lüfte und zerquetschen im riesigen Atlan-Mech gigantische Dämonen zu Brei.

Neben zerstörerischen Favoriten wie der Super-Shotgun können Gegner jetzt auch mit einer Reihe von neuen knochenzermalmenden Waffen zerfetzt werden, darunter der brandneuen, vielseitigen Schildsäge.

Begleitet jetzt Marty, Hugo und das Team von id Software bei ihrem ersten Gameplay-Deep-Dive zu DOOM: The Dark Ages:

DOOM: The Dark Ages wurde von id Software entwickelt und ist das Prequel zum von der Kritik gefeierten DOOM (2016) und DOOM Eternal, das eine epische, filmische Geschichte über die Wut des DOOM Slayer erzählt.

In diesem dritten Teil der modernen DOOM-Reihe schlüpfen die Spieler in die blutbefleckten Stiefel des DOOM-Töters und erleben einen düsteren und finsteren mittelalterlichen Krieg gegen die Hölle, wie es ihn noch nie gegeben hat.