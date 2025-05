DOOM: The Dark Ages: Höllen-Shooter im DOOM Eternal Monster-Vergleich

DOOM: The Dark Ages vs. DOOM Eternal: Vergleich der Monster- und Waffenmodelle im Detail! So unterscheiden sich Kreaturen und Arsenal der beiden Shooter-Generationen.

Mit DOOM: The Dark Ages schlägt id Software einen neuen, düsteren Weg ein – sowohl stilistisch als auch atmosphärisch.

Während DOOM Eternal auf futuristische Sci-Fi-Ästhetik mit grellen Farben und techno-höllischer Architektur setzte, geht The Dark Ages bewusst zurück zu einem mittelalterlich inspirierten Look, in dem Metall, Rost und rohe Gewalt dominieren. Das spiegelt sich eindrucksvoll in den überarbeiteten Monstern und Waffenmodellen wider, wie Modellvergleiche aus dem Viewer-Modus zeigen.

Viele bekannte Dämonen feiern in The Dark Ages ihr Comeback – aber in völlig neuem Design. Der Cacodemon wirkt nun grotesker, mit fleischigen Rissen und metallischen Panzerplatten, während der Hell Knight eine rustikale Rüstung trägt, die an römische Gladiatoren erinnert. Die Texturen sind gröber, das Farbkonzept dunkler, was die Bedrohlichkeit erhöht.

Im direkten Vergleich zu DOOM Eternal sind die Kreaturen weniger „clean“ oder biomechanisch – dafür mehr organisch, erdig und brutal. Es scheint, als würde The Dark Ages das Body-Horror-Element stärker betonen und dem Fantasiehorror eine neue visuelle Identität verleihen.

Während DOOM Eternal mit überladenen High-Tech-Waffen wie der Plasma Rifle oder BFG 9000 glänzte, geht The Dark Ages auch beim Arsenal einen raueren Weg. Waffen wie die neue Skullcrusher-Morgenstern-Schrotflinte oder die Runenklinge kombinieren brutale Nahkampfpower mit urzeitlicher Ästhetik – als wären sie aus geschmiedetem Eisen und Dämonenknochen gefertigt. Selbst klassische Waffen wie die Shotgun wirken handgemacht und weniger industriell – aber dafür umso tödlicher.

Auch hier zeigt der Modellvergleich: Wo Eternal glänzte und blinkte, regiert in The Dark Ages stumpfer Stahl, Asche und Blut. Die Waffen sind massiver, kantiger und wirken, als gehörten sie in ein düsteres Fantasy-Universum – perfekt abgestimmt auf das neue Setting.

DOOM: The Dark Ages erscheint am 15. Mai 2025 und ist direkt im höllisch guten Xbox Game Pass verfügbar.