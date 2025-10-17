DOOM: The Dark Ages: Jetzt für ROG Xbox Ally-Modelle optimiert

2 Autor: , in News / DOOM: The Dark Ages
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Das neue Update für DOOM: The Dark Ages bringt Handheld-Optimierungen für ROG Xbox Ally-Modelle sowie eine Steam Deck Verifizierung.

Pünktlich zum Start der neuen Handheld-Reihe ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X hat id Software ein Update für DOOM: The Dark Ages freigegeben.

Beim ersten Start auf einem PC Gaming-Handheld wird dieser erkannt und der Shooter automatisch mit den optimalen Einstellungen geladen.

Wenn das Gerät die höchste für das Betriebssystem verfügbare Leistungseinstellung verwendet und nicht im Akkubetrieb, wird diese Auflösung bzw Framerate verwendet:

  • Steam Deck: 720p bei ~30 FPS
  • Z1-Geräte: 720p bei ~30 FPS (z. B. ASUS ROG Ally)
  • Z1E-Geräte: 1080p bei ~30 FPS (z. B. ASUS ROG Ally X, Lenovo Legion Go)
  • Z2A-Geräte: 720p bei ~30 FPS (z. B. XBOX ROG Ally)
  • Z2E-Geräte: 1080p bei ~60 FPS (z. B. XBOX ROG Ally X)

DOOM: The Dark Ages ist zudem jetzt offiziell für das Steam Deck verifiziert.

Neben dem Fokus auf Handhelds wurden auch Fehlerkorrekturen und Anpassungen vorgenommen. Die Details erfahrt ihr in den Patch Notes auf der offiziellen Seite.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu DOOM: The Dark Ages

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 222480 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.10.2025 - 13:43 Uhr

    Gute Sache, mich würde noch die Akkulaufzeit interessieren mit den im Artikel genannten Einstellungen.

    0

Hinterlasse eine Antwort