DOOM: The Dark Ages: Kettenschild entfesselt die Hölle

In DOOM: The Dark Ages setzt ihr den neuen Kettenschild ein, um euch stilvoll und gnadenlos durch die dämonischen Horden zu fräsen.

In DOOM: The Dark Ages wird euch schnell klar, dass ihr es nicht einfach mit einem klassischen Arsenal zu tun habt – denn der Kettenschild bringt eine völlig neue Ebene der Brutalität ins Gameplay.

Mit einem Mix aus Verteidigung und Angriff verwandelt ihr euch in einen wandelnden Panzer, der nicht nur Kugeln abwehrt, sondern sich durch Gegner schneidet wie durch Papier. Der Moment, in dem ihr die Kette aktiviert und den Schild durch die dämonischen Reihen schleudert, fühlt sich wuchtig, direkt und absolut befriedigend an.

Dabei entfaltet sich ein Spielgefühl, das gleichzeitig frisch und vertraut wirkt: Die rohe Geschwindigkeit von DOOM bleibt bestehen, aber die mittelalterliche Inszenierung verleiht allem einen neuen Anstrich. Wenn ihr euch durch düstere Katakomben, brennende Städte oder von Monstern verseuchte Schlachtfelder kämpft, spürt ihr die Wucht jedes Treffers – und der Kettenschild wird euer bester Freund.

Diese neue Waffe ist nicht nur eine clevere Gameplay-Erweiterung, sondern auch ein klares Stil-Statement. Ihr seid nicht nur der Slayer – ihr seid ein Ritter der Hölle, bewaffnet mit dem ultimativen Werkzeug, um das Chaos zu kontrollieren.

