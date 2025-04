DOOM: The Dark Ages: Limitierte Xbox-Controller und Konsolenhülle angekündigt

Microsoft kündigt zwei Xbox Controller zu DOOM: The Dark Ages an, darunter ein Xbox Elite Controller Series 2 sowie eine Konsolenhülle.

Gleich zwei Xbox Controller kündigt Microsoft heute an. Beide Controller sind im Design an den Shooter DOOM: The Dark Age angelehnt.

Neben einem Xbox Wires Controller in grüner Optik wird es auch einen Xbox Elite Controller Series 2 in rot geben.

Dazu wurde ein Wrap (Konsolenhülle) für die Xbox Series X angekündigt, damit ihr auch eure Konsole entsprechend im Design des Spiels ausstatten könnt.

Der Xbox Wireless Controller – DOOM: The Dark Ages Limited Edition ist ab sofort für 79,99 Euro erhältlich. Beim Kauf ist auch der DOOM Slayer Executioner Skin DLC für das Spiel enthalten.

Der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – DOOM: The Dark Ages Limited Edition ist im Microsoft Store für 199,99 Euro erhältlich.

Für 54,99 Euro könnt ihr euch hingegen Xbox Series X Konsolenhülle – DOOM: The Dark Ages holen.

Hier ein Trailer und Bilder der limitierten Controller: