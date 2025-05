DOOM: The Dark Ages: Luftkampf mit dem Mecha-Drachen entfesselt höllische Zerstörung

In diesem spektakulären Gameplay-Abschnitt aus DOOM: The Dark Ages erwartet euch eines der wohl eindrucksvollsten Features des gesamten Spiels: der Luftkampf mit dem Mecha-Drachen. Statt nur am Boden Dämonen niederzumetzeln, hebt ihr in luftige Höhen ab und werdet Teil eines massiven Schlachtfelds, das in der Luft tobt.

Ihr lenkt die feuerspeiende, mechanisierte Bestie mit brutaler Präzision und entfesselt von oben gewaltige Angriffe, die ganze Gegnerwellen in Flammen aufgehen lassen.

Der Mecha-Drache ist dabei nicht nur ein eindrucksvolles Reittier, sondern eine vollwertige Kriegsmaschine, die das bekannte DOOM-Gameplay um eine völlig neue Dimension erweitert. Inmitten fliegender Dämonen, explodierender Flugabwehr und lodernder Himmelsschlachten fühlt ihr euch wie der Herrscher über ein apokalyptisches Höllenszenario.

