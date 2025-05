DOOM: The Dark Ages: Medaillenspiegel: Erste Wertungen zum Ego-Shooter-Spektakel

Das sind die ersten Wertungen der Fachpresse zum Ego-Shooter DOOM: The Dark Ages.

Diese Woche bekommen Fans von Ego-Shootern neues Futter, denn DOOM: The Dark Ages wird am 15. Mai erscheinen, bzw. ist am 13. Mai mit der Premium Edition früher spielbar.

Aus allen Rohren gefeuert hat die Fachpresse schon jetzt mit ihren Testberichten und Wertungen.

Werft einen Blick auf den Medaillenspiegel, um die ersten Wertungen für DOOM: The Dark Ages zu betrachten.

DOOM: The Dark Ages wird ab Donnerstag auch mit Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass spielbar sein. Mit dem Premium Upgrade (34,99 Euro) können Abonnenten ebenfalls früher starten.

DOOM: The Dark Ages – Medaillenspiegel

GameSpew 10/10

COGconnected 95

Gaming Nexus 9,5/10

XboxEra 9,5/10

Generación Xbox 94/100

IGN US 9/10

Checkpoint Gaming 9/10

Shacknews 9/10

SirusGaming 9/10

PlayStation LifeStyle 9/10

Xbox Achievements 90/100

GamingBolt 9/10

GamePro 85/100

Press Start 8,5/10

PC Gamer 80/100

DualShockers 8/10

Wertungen 5/5

Windows Central 5/5

Hardcore Gamer 5/5

Tom’s Guide 4,5/5

Eurogamer 4/5

VG247 4/5