DOOM: The Dark Ages: Neue id Tech auf dem Prüfstand

Die neue id Tech von id Software, die in DOOM: The Dark Ages zum Einsatz kommt, wurde erstmals analysiert.

DOOM: The Dark Ages wurde beim Xbox Games Showcase 2024 offiziell mit einem brachialen Trailer angekündigt. Dazu wurde verkündet, dass das Spiel ein Prequel ist und es sich dabei um ein Singleplayer-Spiel handelt.

Digital Foundry hat sich den Trailer und die neue id Tech genauer angeschaut, alles via Erbsenzählerei analysiert und die verwendeten Techniken auf den Prüfstand gestellt.

DOOM: The Dark Ages schöpft dabei aus den Vollen, da es nur für Current-Gen entwickelt wird, was zu einigen Besonderheiten führt. So gibt es erstmals in einem DOOM-Spiel volumetrische Wolken, die normalerweise in Open-World-Spielen zu finden sind. Echtes Raytracing konnte Digital Foundry jedoch nicht ausmachen, man vermutet eher eine Mischung aus RT und SSR.

Die komplette DOOM: The Dark Ages Trailer-Analyse gibt es hier für euch: