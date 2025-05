DOOM: The Dark Ages: Original Soundtrack jetzt anhören

Image: Bethesda Softworks / DOOM: The Dark Ages

Hört euch den kompletten Original Soundtrack zum Ego-Shooter DOOM: The Dark Ages an.

Bringt euch bis zum offiziellen Launch von DOOM: The Dark Ages in Stimmung, in dem ihr euch den Original Soundtrack des Ego-Shooters einverleibt.

Auf YouTube könnt ihr euch den von Finishing Move komponierten Soundtrack mit einer Länge von 2 Stunden und 15 Minuten in Kapitel unterteilt anhören.