DOOM: The Dark Ages: Pre-Load auf Xbox jetzt verfügbar

Startet vorbereitet in das finstere Zeitalter des DOOM-Slayers! Der DOOM: The Dark Ages Pre-Load ist jetzt auf Xbox verfügbar.

Wenn ihr zu den Fans gehört, die dem Release von DOOM: The Dark Ages am 15. Mai 2025 entgegenfiebern, könnt ihr euch ab sofort freuen: Der Pre-Load mit rund 78 GB auf Xbox wurde offiziell freigeschaltet. Au fdem PC sind rund 70 GB nötig.

Damit habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Spiel bereits vor dem Veröffentlichungstag vollständig herunterzuladen und euch pünktlich zum Launch direkt ins Gemetzel zu stürzen.

Mit The Dark Ages wagt die Serie einen stilistischen und thematischen Sprung zurück in eine düstere, mittelalterlich inspirierte Welt, bleibt dabei aber dem kompromisslosen, rasanten Gameplay treu, das ihr von DOOM erwartet. Der Pre-Load stellt sicher, dass ihr keine Minute verliert, wenn der Slayer wieder zur Tat schreitet.

Wenn ihr ein Game Pass Ultimate- oder PC Game Pass-Abonnement besitzt, ist DOOM: The Dark Ages ab dem 15. Mai ohne Zusatzkosten spielbar – also jetzt am besten den Download starten und bereit machen für eine neue Ära des Dämonenmetzelns.

DOOM: The Dark Ages – Vorbestellung