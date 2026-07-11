DOOM: The Dark Ages: Räumt mit nervigen Bugs auf – Hotfix verfügbar

DOOM: The Dark Ages hat einen neuen Hotfix erhalten, der mehrere schwerwiegende Fehler behebt. Das Update ist bereits auf Steam verfügbar und soll nach erfolgreicher Zertifizierung in den kommenden Tagen auch für Xbox, PlayStation 5, den Microsoft Store und Battle.net erscheinen.

Zu den wichtigsten Änderungen gehört die Behebung eines Problems, durch das die Tastenbelegung des Chain Spear als „??“ angezeigt wurde. Durch die Korrektur wurden allerdings sämtliche benutzerdefinierten Steuerungsbelegungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Spieler sollten ihre individuellen Tastenbelegungen daher nach der Installation des Updates erneut konfigurieren.

Darüber hinaus beseitigt der Hotfix zwei Fehler, die den Spielfortschritt blockieren konnten. In den Leveln Hell’s Core und Osseus bestand die Möglichkeit, nach einem Tod im Kampf hinter einer roten Barriere zu erscheinen und das Spiel nicht mehr regulär fortsetzen zu können.

Außerdem haben die Entwickler mehrere der häufigsten Abstürze behoben. Eine vollständige Übersicht aller Crash-Fixes soll mit den ausführlichen Patch Notes veröffentlicht werden, sobald das Update auf allen Plattformen verfügbar ist.