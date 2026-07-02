DOOM: The Dark Ages: Revelations bietet 10–12 Stunden Spielzeit und Endgame-Inhalte

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Image: Bethesda Softworks / DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages – Revelations bietet umfangreiches Endgame und bis zu 12 Stunden Spielzeit.

Bethesda hat mit DOOM: The Dark Ages – Revelations eine umfangreiche Erweiterung für den aktuellen Ableger der Shooter-Reihe vorbereitet. Unsere Vorschau gab euch bereits detaillierte Einblicke in den Umfang und die Inhalte des DLCs.

Die Erweiterung bietet laut Angaben der Entwickler rund 10 bis 12 Stunden Spielzeit. Etwa 60 Prozent davon entfallen auf die Kampagne, die um neue Story-Inhalte erweitert wird.

Darüber hinaus enthält das Add-on ein umfangreiches Endgame-System mit zusätzlichen Herausforderungen. Dazu gehören unter anderem neue Master-Difficulty-Varianten, spezielle Arena-Kämpfe, Puzzle-Routen sowie sogenannte Slayer Trials mit Arcade-Scoring.

Spieler treffen außerdem auf einen neuen Uber-Boss, bevor sie sich weiteren Endgame-Arenen widmen können. Ergänzt wird das Ganze durch zusätzliche Inhalte im Slayer Hub sowie freischaltbare Elemente für den Ripatorium-Modus.

DOOM: The Dark Ages – Revelations erscheint am 7. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zum Preis von 19,99 Euro.

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9 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 229555 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 02.07.2026 - 13:11 Uhr

    Das Hauptspiel war gut, schönes Mittelaltersetting mit etwas Sci-Fi vermischt.
    Für mich das erste gute Doom Spiel.

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  2. Truncothalamus 3590 XP Beginner Level 2 | 02.07.2026 - 13:11 Uhr

    Klingt gut. Vielleicht irgendwann mal als Edition mit dem Hauptspiel im Sale abgreifen – das Hauptspiel war nämlich bombastisch gut!

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  3. Robilein 1297000 XP Xboxdynasty Legend Platin | 02.07.2026 - 13:15 Uhr

    Da bekommen wir ja ordentlich was geboten. Ich freue mich riesig drauf🙂

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  4. Devilsgift 150545 XP God-at-Arms Bronze | 02.07.2026 - 13:21 Uhr

    10-12 Stunden sind schon lang für ein Addon. Stark. Müsste endlich mal DOOM The Dark Ages spielen.

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  5. shadow moses 500640 XP Xboxdynasty MVP Silber | 02.07.2026 - 13:38 Uhr

    Mir reicht es bei Doom das Hauptspiel einmal oder maximal ein zweites Mal durchzuspielen. Dann ist wieder gut.

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