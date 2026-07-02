DOOM: The Dark Ages: Revelations bietet 10–12 Stunden Spielzeit und Endgame-Inhalte

DOOM: The Dark Ages – Revelations bietet umfangreiches Endgame und bis zu 12 Stunden Spielzeit.

Bethesda hat mit DOOM: The Dark Ages – Revelations eine umfangreiche Erweiterung für den aktuellen Ableger der Shooter-Reihe vorbereitet. Unsere Vorschau gab euch bereits detaillierte Einblicke in den Umfang und die Inhalte des DLCs.

Die Erweiterung bietet laut Angaben der Entwickler rund 10 bis 12 Stunden Spielzeit. Etwa 60 Prozent davon entfallen auf die Kampagne, die um neue Story-Inhalte erweitert wird.

Darüber hinaus enthält das Add-on ein umfangreiches Endgame-System mit zusätzlichen Herausforderungen. Dazu gehören unter anderem neue Master-Difficulty-Varianten, spezielle Arena-Kämpfe, Puzzle-Routen sowie sogenannte Slayer Trials mit Arcade-Scoring.

Spieler treffen außerdem auf einen neuen Uber-Boss, bevor sie sich weiteren Endgame-Arenen widmen können. Ergänzt wird das Ganze durch zusätzliche Inhalte im Slayer Hub sowie freischaltbare Elemente für den Ripatorium-Modus.

DOOM: The Dark Ages – Revelations erscheint am 7. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zum Preis von 19,99 Euro.