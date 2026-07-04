DOOM: The Dark Ages: Revelations bleibt der klassischen Geschichte treu

DOOM-Entwickler geben Entwarnung: Die neue Erweiterung schreibt die Geschichte nicht um.

Die Entwickler von DOOM: The Dark Ages – Revelations haben klargestellt, dass die Erweiterung die Geschichte der Reihe ergänzt, ohne bestehende Ereignisse neu zu schreiben. Laut Game Director Hugo Martin seien keine Retcons geplant.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem mehrere klassische DOOM-Level, die nahezu originalgetreu zurückkehren. Das Team habe die Karten bewusst so nah wie möglich an den Originalen belassen und lediglich kleinere optische Verbesserungen vorgenommen.

Weitere Einblicke liefert DOOM: The Dark Ages – Revelations außerdem in die Vergangenheit des Doom Slayers. Dabei greifen die Entwickler die Geschichte des UAC-Marines Flynn Taggart auf und erweitern dessen Hintergrund, ohne den bestehenden Kanon zu verändern.

Vor der Entwicklung habe das Team die bisherige Lore der Serie sorgfältig überprüft, damit sich sämtliche neuen Inhalte nahtlos in die bereits bekannte Handlung einfügen. Martin betonte zudem, dass er den Begriff „Retcon“ nicht möge, da dieser aus seiner Sicht darauf hindeute, dass zuvor Fehler gemacht worden seien.