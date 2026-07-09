DOOM: The Dark Ages: Revelations enthüllt neue Details zur nächsten Höllenreise des Slayers

Hugo Martin zeigt, was DOOM: The Dark Ages – Revelations zum großen Finale macht.

Neue Einblicke in die kommende Erweiterung des Höllen-Abenteuers liefert DOOM: The Dark Ages – Revelations in einer neuen Vorschau. Darin spricht Game Director Hugo Martin über das nächste Kapitel der Geschichte des DOOM Slayers und die Inhalte der Kampagnenerweiterung.

In Revelations wird der Slayer in ein gnadenloses Fegefeuer gestoßen und muss sich seiner Vergangenheit stellen, um seine Freiheit zurückzuerlangen. Die Erweiterung führt Spieler durch sechs neue große Gebiete mit versteckten Geheimnissen, Sammelobjekten und zusätzlichen Herausforderungen.

Neben neuen Gegnern erweitert die Kampagnenerweiterung auch das Kampfsystem. Der neue Kettenspeer bringt zusätzliche Möglichkeiten für Bewegung und Angriffe, während neue Begegnungen und Rätsel die bekannten Stärken der DOOM-Reihe weiter ausbauen.

Auch nach Abschluss der Geschichte warten weitere Herausforderungen. Spieler können unter anderem neue Bereiche erkunden, Sammelobjekte vervollständigen, Meisterarenen meistern und zusätzliche Inhalte für das Ripatorium 3.0 freischalten.

DOOM: The Dark Ages – Revelations ist als Erweiterung erhältlich und erscheint für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5.

check out this revelations overview from hugo pic.twitter.com/gr87hBUDGg — DOOM (@DOOM) July 8, 2026