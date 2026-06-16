DOOM: The Dark Ages: Revelations erscheint am 7. Juli 2026 als große Kampagnen-Erweiterung

Mit DOOM: The Dark Ages – Revelations hatte id Software bereits beim Xbox Games Showcase 2026 eine umfangreiche Kampagnen-Erweiterung für den aktuellen Serienableger vorgestellt.

Die Erweiterung erscheint am 7. Juli 2026 und führt die Geschichte des Slayers in ein neues, düsteres Kapitel. Im Mittelpunkt steht eine verletzte und verratene Version des Protagonisten, der in eine brutale Zwischenwelt geworfen wird und sich dort seiner Vergangenheit sowie neuen Bedrohungen stellen muss.

Die Handlung dreht sich um eine Reise durch ein mystisches Fegefeuer, in dem der Slayer nicht nur gegen Dämonen kämpft, sondern auch inneren Konflikten und einer geheimnisvollen Verbündeten begegnet. Ziel ist es, einen göttlichen Abscheu zu besiegen und seine Anhänger auf einen neuen Weg der Freiheit zu führen.

Spieler dürfen sich auf neue Level mit stärkerem Fokus auf Rätsel- und Erkundungsstrukturen freuen. Gleichzeitig werden neue Dämonenarten und zusätzliche Geheimnisse eingeführt, die das Kampfsystem weiter vertiefen.

Ein zentrales neues Gameplay-Element ist der Chain Spear, eine neue Waffe, die auf schnelle, aggressive Kampfmechaniken setzt und durch Skill-Nutzung zusätzliche Mobilität und Schadensboni freischaltet.

Zusätzlich bringt das Update das Ripatorium 3.0 mit sich. Dieses System erweitert den bestehenden DLC-Inhalt um drei neue Maps, zusätzliche Dämonen, überarbeitete Waffen sowie umfangreiche Anpassungsoptionen inklusive Preset-Speicherfunktionen und verbesserten Code-Systemen.

Die Erweiterung wird als Xbox Play Anywhere Expansion veröffentlicht und ist für Xbox Series X|S sowie PC verfügbar.