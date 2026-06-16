DOOM: The Dark Ages: Revelations erscheint am 7. Juli 2026 als große Kampagnen-Erweiterung

Mit DOOM: The Dark Ages – Revelations hatte id Software bereits beim Xbox Games Showcase 2026 eine umfangreiche Kampagnen-Erweiterung für den aktuellen Serienableger vorgestellt.
Die Erweiterung erscheint am 7. Juli 2026 und führt die Geschichte des Slayers in ein neues, düsteres Kapitel. Im Mittelpunkt steht eine verletzte und verratene Version des Protagonisten, der in eine brutale Zwischenwelt geworfen wird und sich dort seiner Vergangenheit sowie neuen Bedrohungen stellen muss.
Die Handlung dreht sich um eine Reise durch ein mystisches Fegefeuer, in dem der Slayer nicht nur gegen Dämonen kämpft, sondern auch inneren Konflikten und einer geheimnisvollen Verbündeten begegnet. Ziel ist es, einen göttlichen Abscheu zu besiegen und seine Anhänger auf einen neuen Weg der Freiheit zu führen.
Spieler dürfen sich auf neue Level mit stärkerem Fokus auf Rätsel- und Erkundungsstrukturen freuen. Gleichzeitig werden neue Dämonenarten und zusätzliche Geheimnisse eingeführt, die das Kampfsystem weiter vertiefen.
Ein zentrales neues Gameplay-Element ist der Chain Spear, eine neue Waffe, die auf schnelle, aggressive Kampfmechaniken setzt und durch Skill-Nutzung zusätzliche Mobilität und Schadensboni freischaltet.
Zusätzlich bringt das Update das Ripatorium 3.0 mit sich. Dieses System erweitert den bestehenden DLC-Inhalt um drei neue Maps, zusätzliche Dämonen, überarbeitete Waffen sowie umfangreiche Anpassungsoptionen inklusive Preset-Speicherfunktionen und verbesserten Code-Systemen.
Die Erweiterung wird als Xbox Play Anywhere Expansion veröffentlicht und ist für Xbox Series X|S sowie PC verfügbar.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Könnte daren letztes Projekt gewesen.
So schnell geht id-Software nicht über den Jordan. Auch wenn Dark Ages hinter den Erwartungen blieb. Hier liegen die Probleme aber eher bei Bethesda als Publisher und auch der Strategie von XBOX dieses Game ab Tag 1 in die elende Flatrate zu packen.
Mal schauen.
Wenn man bei ZeniMax auf die „Job Opportunities“ Seite geht, dann fehlt id Software im Studios Pull-Down Menu
Genau daher kommt ja meine Annahme das es so sein könnte.
Ja. Hab grad eben nochmal nachgeschaut.
Wenn es ein Bug ist, dann wurde er noch nicht gefixt
Also ohne Grund passiert so etwas aus heiterem Himmel eigentlich nicht.
Vielleicht werden einfach die Studios nicht gelistet, wenn es keine freien Stellen gibt. Lohn sich ja nicht id Software zu listen, wenn es nichts gibt.
Dagegen spricht allerdings: „id Software is hiring across all departments for our unannounced project.“
Eins der vielen Highlights der Show!
Wird bestimmt wieder mega gut. 🙂
Sollte wieder ein unterhaltsames Schlachtfest werden.
habe mir nach dem Gamefest die Premium Erweiterung für 17,5 geleistet und freu mich schon auf weitere Levels und Weltuntergangsgeschichte
Ich hab nicht man Dark Ages gezockt, komme einfach nicht hinterher.
Oh Boy als Doomguy erster Stunde (bei mir ging’s 1994 auf dem Schulhof mit der Shareware Diskette los) schnetzel ich mich seit nun über 30 Jahren durch die Hölle. Mein Profilbild/Banner kommen ja nicht von ungefähr (auch wenn ich den Duke ebenfalls liebe).
The Dark Ages hab ich letztes Jahr natürlich verschlungen. Auch wenn etliche Dinge in dem Spiel fehlen (Multiplayer, Master Level) und es deswegen sehr schnell starb. Ich verstehe auch nicht was aktuell bei id-Software los ist das die über ein Jahr für den DLC benötigen. Die zwischenzeitlich von Hugo Martin in seinen Livestreams angekündigten Master Level haben sie bis heute ja nicht implementiert. Bei Eternal haben sie es noch geschafft das Spiel mit nem Multiplayer, Master Level und Horde Mode (kam später) rauszubringen und innerhalb von 1,5 Jahren kamen dann zwei DLCs bzw. der DLC war zweigeteilt. Mit dem finalen Update 1.666 haben sie ja auch nochmal richtig viel für Fans gemacht. Bei The Dark Ages wurde dagegen nur das Ripatorium und ein paar Balance Updates gebracht.
Trotzdem stürze ich mich direkt am 07.07. wieder in die Hölle. Als Käufer der Collector’s Edition ist der DLC ja auch inklusive. Und ich bin echt gespannt drauf wie der Doomguy in den Sarg kommt, aus dem man am Anfang von Doom (2016) erwacht. Diese Antwort ist id-Software uns bis heute schuldig und wird nun lt. Trailer eingelöst werden. Und mit Flynn Taggart, dem Level Underhalls und natürlich der ikonischen einläufigen Shotgun aus Doom / Doom II werden auch etliche Schmankerl für die alten Hasen geboten. Ich bin auf jeden Fall richtig heiß auch wenn es eiskalt in der Hölle zu sein scheint 🥶
Ich weiß auch nicht genau warum. Ich konnte mit den Doom Teilen ab 2016 nicht mehr 100 % so viel anfangen. Wobei ich den 2016er Teil noch ganz gut fand. Doom Eternal war noch ganz okay, aber war mir zu viel rumgespringe. Aber Dark Ages fand ich ganz schrecklich. Ich kann nicht mehr genau betiteln warum. Aber ich habe es nicht mehr durchgezockt.
So richtig lieben tue ich eigentlich sowieso nur Teil 3. Aber das war auch irgendwie atmosphärischer und Horrorlastiger.
Na dann mal ran an den DLC, der Trailer sah ja ansprechend aus. Solange es so fair gestaltet ist wie im Base Game bin ich zufrieden. Bis dahin sollte ich das leidige Final Fantasy Pixel Remaster dann auch endlich zu 100 % abgeschlossen haben🥲
Sind die Achievements des DLC schon bekannt?